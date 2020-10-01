Телеведущий постоянно унижал и оскорблял свою больную жену

Звезды вновь заговорили о трагической смерти Жанны Фриске. Родные и друзья перестали общаться с вдовцом Дмитрием Шепелевым – телеведущего обвиняют в жестокости. Недавно Лера Кудрявцева заявила о страшном секрете артиста, который решила сохранить лишь ради его сына Платона. Однако тайну ведущего знает не только она. Подробностями поделился отец певицы Владимир Фриске.

По его словам, когда экс-солистка "Блестящих" заболела, Шепелев ее постоянно оскорблял, говорил ей, что она страшная и больше никому не нужна. Интересовала его лишь внешность певицы – ведущий перестал к ней приходить после того как узнал, что в прежнюю форму она больше не вернется.

"Сама Жанна уже не хотела видеть Шепелева, так как уже поняла на тот момент, что это очень жестокий человек",

– поделился отец артистки. Он добавил, что издевательства начались еще в США, где Фриске проходила лечение. Друзья звезды – Лера Кудрявцева, Ольга Орлова, Влад Лисовец – знали о происходящем и рассказывали матери певицы, однако от отца скрывали.

Владимир Фриске заявил: тайну, о которой говорила Лера Кудрявцева, он тоже знает, но раскрывать ее сам не будет, так как в этом замешан не только Дмитрий Шепелев.

Отец считает, что секрет все равно со временем станет известен всем, добавил он в разговоре с "Собеседником". О Шепелеве же он сказал следующее:

"До конца своей жизни его не прощу!"

Ранее СМИ писали о том, что телеведущий специально пичкал Фриске таблетками, чтобы ускорить ее уход.