Фиктивный брак и измены: почему Аринбасарова ушла от Кончаловского

Фиктивный брак и измены: почему Аринбасарова ушла от Кончаловского
Наталья Аринбасарова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса не смогла пережить предательства

Сейчас Андрей Кончаловский живет с Юлией Высоцкой, супруги женаты уже больше 20 лет. Телеведущая стала пятой женой артиста, за плечами которого – множество бурных романов, разводы и эмиграция. Подарившая режиссеру первенца Наталья Аринбасарова – вторая супруга – решила от него уйти. Что стало причиной развода, рассказывала сама актриса.

Аринбасарова встретила Кончаловского, когда ей было всего 17 лет. До него у балерины был всего один роман, который закончился изменой избранника с сестрой Армена Джигарханяна. Вскоре режиссер сделал актрисе предложение, несмотря на недовольство родителей.

Однако спустя небольшое время в семье начались трудности. Кончаловский заговорил об эмиграции и даже женился на француженке, чтобы работать за границей. Аринбасарова же занималась съемками в кино и воспитанием маленького Егора – о предательстве у нее не было и мысли.

Позже выяснилось, что режиссер фильма "Грех" встречался и с другими женщинами: Машей Мирель и Ириной Купченко, рассказала актриса в эфире программы "Судьба человека".

Именно тогда она не выдержала и подала на развод. Аринбасарова не выпускала режиссера из комнаты, пока тот не подписал заявление.

Карина СИРАЗОВА

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