Артист нарушил важное правило в почитаемом жителями Осетии месте

Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как рэпер Джиган, приехал в Северную Осетию. Артист посетил средневековую святыню "Реком" и опубликовал оттуда снимок. Однако выяснилось, что он нарушил одно важное правило.

Рэпер сфотографировался на фоне гор Цейского ущелья. В кадре также оказалось мужское святилище из бревен, у стен которого лежат кости жертвенных животных. По правилам в это место, которое также именуют "слезой Бога" нельзя приходить женщинам. Мужчинам же не допускается заходить за ограду, а спускаться по паломнической тропе можно только босиком.

Именно последнее правило и нарушил Джиган. В комментариях артисту указали, что он осквернил осетинскую святыню:

"В это святое место можно, но только мужчинам и босиком", "В обуви на святой Реком нельзя подниматься!", "Ценить и уважать другую религию надо".

Некоторые подписчики стали защищать артиста. Они отметили, что за ограду он все же не зашел, а об обуви его могли просто не предупредить: "Лишь бы что написать. Видно же что он снаружи", "Именно подходить нужно босиком, а не входить", "Скорее всего ему никто не сказал. А вообще, и среди наших есть кто ходит в обуви, когда там праздник устраивают".

Поклонники Джигана были рады его визиту на Кавказ. В "Инстаграм" звезде принялись советовать интересные места и вкусные местные блюда: "Моя Осетия. Добро пожаловать Джиган. Гостям всегда рады", "В правильное место приехал".

В этом году Джиган оказался в центре громкого скандала из-за запрещенных веществ. Жена Оксана Самойлова едва не развелась с артистом, но позже передумала из-за детей. Несмотря на примирение, по словам очевидцев, в звездной семье на самом деле не все гладко.