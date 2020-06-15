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Самойлова передумала разводиться с Джиганом

Самойлова передумала разводиться с Джиганом
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Инстаграм" отозвала заявление о расторжении брака

Джигану удалось уговорить Оксану Самойлову дать ему второй шанс. Суд не смог 15 июня развести супругов, потому что блогер забрала свое заявление.

Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на представителя Головинского суда. Как стало известно телеграм-каналу Mash, ни рэпер, ни его жена на заседание не пришли. Адвокат девушки отказался комментировать решение своей подопечной, отправив журналистов общаться лично с ней. 

Вскоре после рождения четвертого ребенка и единственного сына появились слухи о проблемах в отношениях Самойловой и Джигана. Артист, который шокировал поклонников странным поведением в соцсетях, попал в клинику, где проходил реабилитацию. После этого блогер заявила, что падала на развод, но поможет отцу ее детей пережить трудный период.

Недавно в Сети появились слухи о том, что супруги помирились. Однако Самойлова поспешила опровергнуть эти домыслы. Впрочем, как оказалось, интернет-пользователи, подозревавшие, что пара вновь сошлась, были правы.

Полина ИВАНОВА

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