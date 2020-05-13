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"Что-то подсыпали": Джиган рассказал правду о произошедшем в США

"Что-то подсыпали": Джиган рассказал правду о произошедшем в США
Джиган. Фото: instagram.com/iamgeegun
Рэпер выдал подробности своего лечения от наркотической зависимости

В марте стало понятно, что в отношениях между Джиганом и Оксаной Самойловой творится что-то неладное. Супруга музыканта не раскрывала подробности происходящего, однако сейчас правду рассказал сам артист – в социальных сетях он признался, что в Америке употреблял запрещенные вещества.

А через некоторое время Денису Устименко-Вайнштейну (настоящее имя артиста), как он сам рассказал во время прямого эфира в "Инстаграм", что-то подсыпали, после чего ситуация заметно ухудшилась. Тогда на состояние знаменитости обратили внимание его друзья, которые решили спасти Джигана.

В итоге рэпер оказался в реабилитационном центре, где ему сделали множество капельниц. Уже сейчас, пройдя курс лечения, Устименко-Вайнштейн предупреждает всех, что в наркотиках есть только смерть.

"У меня на самом деле сорвало кукушку", – рассказал Джиган в "Инстаграм" во время разговора с Тимати.

Спасти рэпера помогла его жена. Однако сейчас отношения между ними не самые близкие. Оксана Самойлова после произошедшего в США заявила, что разводится с артистом из-за его предательства. Соответствующее заявление блогер уже подала. Но пока супруги проводят все время вместе.

Поклонники и журналисты предполагают, что некогда идеальная пара Джигана и Самойловой может воссоединиться. Рэпер в социальной сети продолжает выкладывать семейные фото с трогательными подписями, а вот его жена хранит молчание.

Дарья ПЕТРОВА

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