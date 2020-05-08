Что именно происходит в отношениях рэпера и Оксаны Самойловой, остается загадкой

Оксана Самойлова в конце марта объявила о том, что разводится с Джиганом. В апреле пока еще супруга Дениса Устименко Вайнштейна (настоящее имя артиста) подала соответствующее заявление. Однако развод пары пока откладывается.

Как удалось выяснить журналистам, заявление "оставлено без движения" в суде. Репортеры предположили, что звезда "Инстаграма" решила простить мужа или в дело вмешался карантин.

Однако оказалось, что такой статус у бракоразводного процесса мог появиться из-за того, что Оксана Самойлова, например, не оплатила государственную пошлину. То есть, если знаменитость внесет нужную сумму, то заявление будет принято, поясняет Телеграмм-канал "Только никому".

Сделает ли это супруга Джигана, пока не понятно. Пользователей социальных сетей и журналистов настораживает тот факт, что рэпер и модель по-прежнему проводят вместе много времени. Например, сейчас они покинули свой роскошный дом и уехали на дачу, где вместе занимаются детьми.

Кроме того, музыкант продолжает посвящать жене и детям посты в "Инстаграм" и добавляет к ним трогательные подписи. Все это наталкивает на мысль, что Оксана Самойлова могла дать еще один шанс своему супруга и простить ему измены. О предательстве рэпера инста-дива сама написала в социальных сетях.

О том, что у пары что-то не так, стало известно в марте, когда Джиган, по сообщениям прессы, попал в реабилитационный центр в США. Затем семья вернулась на родину, где Оксана решилась рассказать правду о происходящем.