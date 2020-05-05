В жизни модели появился мужчина, в котором она души не чает

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, находящаяся в процессе развода с исполнителем, призналась, что открыла для себя новый вид чувств – любовь к сыну.

По утверждению модели, раньше она и не подозревала, какого быть матерью мальчика – у звезды уже есть три старшие дочери.

Сейчас Самойлова называет открывшиеся чувства “новой вселенной”. Она также опубликовала снимок трехмесячного Давида в соцсетях. Многие отмечают, что мальчик очень похож на своего отца глазами.

Недавно модель забрала своего мужа и рехаба, где он проходил лечение. Поклонники подозревают, что в семье грядет потепление отношений, поскольку артист стал больше времени проводить с близкими и выкладывать совместные фото с детьми. Однако Самойлова уже подала официальное заявление о расторжении брака.