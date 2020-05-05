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Бывшая Джигана призналась в новой любви

Бывшая Джигана призналась в новой любви
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В жизни модели появился мужчина, в котором она души не чает

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, находящаяся в процессе развода с исполнителем, призналась, что открыла для себя новый вид чувств – любовь к сыну. 

По утверждению модели, раньше она и не подозревала, какого быть матерью мальчика – у звезды уже есть три старшие дочери. 

Сейчас Самойлова называет открывшиеся чувства “новой вселенной”. Она также опубликовала снимок трехмесячного Давида в соцсетях. Многие отмечают, что мальчик очень похож на своего отца глазами. 

Недавно модель забрала своего мужа и рехаба, где он проходил лечение. Поклонники подозревают, что в семье грядет потепление отношений, поскольку артист стал больше времени проводить с близкими и выкладывать совместные фото с детьми. Однако Самойлова уже подала официальное заявление о расторжении брака.

Евгения НАГОРСКАЯ

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