СМИ заговорили о воссоединении Джигана с женой
Джиган вместе с супругой и детьми покинул роскошный дом – семья уехала на дачу, где живут их родственники. Совместные поездки артиста и модели натолкнули журналистов на мысль, что муж и жена снова вместе.
Такой вывод был сделан после того, как Джиган и Оксана Самойлова начали выкладывать практически одинаковые видео в социальной сети. Получается, что знаменитости вместе проводят много времени, что и натолкнуло "на крамольную мысль о воссоединении пары", пишут репортеры.
Звезды только подливают масла в огонь. Например, Джиган выложил видео, где его дочери качаются на качелях, а за кадром слышен голос его жены. Сами супруги свои отношения никак не комментируют, хотя ранее возлюбленная рэпера заявила о том, что намерена развестись с ним.
Причиной разрыва стало поведение музыканта и его измены, об этом блогер сама написала в "Инстаграм". О том, что в паре, считавшейся идеальной, что-то не так, заговорили в начале марта. Тогда супруги еще жили в США после рождения ребенка. Рэпер начал выкладывать фотографии из реабилитационного центра, где по слухам, находился некоторое время.
Оксана Самойлова долгое время не комментировала происходящее в семье, а потом все же открыла подписчикам правду.
Сам артист не теряет надежду вернуть семью: в "Инстаграм" он регулярно выкладывает фото жены и детей с трогательными подписями. Чем закончится скандальная история, и случится ли развод – остается только гадать.
Поклонники пары надеются на их воссоединение, отмечает "Пятый канал".
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