Звезда социальных сетей поделилась планами на будущее

Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграм" новую фотографию с сыном Давидом. Под снимком с малышом девушка рассказала, что скоро ее жизнь может круто поменяться. Жена Джигана разработала план "Б", где она будет не заниматься детьми и уходом за собой, а посвятит все время садоводству. Брюнетка уже представляет, как она будет делать грядки, сажать фрукты и овощи.

Пока же Самойлова предпочитает наслаждаться временем в изоляции. Она начала успевать делать всю уборку по дому, уже приступила к тренировкам, готовит новые блюда и делает процедуры по уходу за кожей. Супруга Джигана добавляет, что ее дети счастливы быть дома все вместе.

Подписчики восхищаются моделью, которая на фото выглядит позитивной и не жалуется на сложности в жизни. Поклонники, а их у Оксаны Самойловой почти 11 млн., всячески поддерживают брюнетку после произошедшего в США.

Напомним, после появления на свет сына рэпер Джиган попал в реабилитационный центр, где ему сбрили бороду и брови. Что именно произошло с артистом – неизвестно, однако отношения между супругами, похоже, изменились.

"Оксана, вы самая крутая женщина! Не жалуетесь, не пишете о муже, никому ничего не рассказываете и не пиаритесь. Это достойно уважения!", "Боже, какая же она сильная", "Как же приятно на Вас смотреть! Все у Вас будет хорошо!", – поддерживают девушку в комментариях.

Ранее "Утро" рассказывало о странных играх рэпера Джигана с ножом и детьми.