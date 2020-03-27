Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Жена Джигана заговорила о резких переменах в жизни

Жена Джигана заговорила о резких переменах в жизни
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда социальных сетей поделилась планами на будущее

Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграм" новую фотографию с сыном Давидом. Под снимком с малышом девушка рассказала, что скоро ее жизнь может круто поменяться. Жена Джигана разработала план "Б", где она будет не заниматься детьми и уходом за собой, а посвятит все время садоводству. Брюнетка уже представляет, как она будет делать грядки, сажать фрукты и овощи.

Пока же Самойлова предпочитает наслаждаться временем в изоляции. Она начала успевать делать всю уборку по дому, уже приступила к тренировкам, готовит новые блюда и делает процедуры по уходу за кожей. Супруга Джигана добавляет, что ее дети счастливы быть дома все вместе.

Подписчики восхищаются моделью, которая на фото выглядит позитивной и не жалуется на сложности в жизни. Поклонники, а их у Оксаны Самойловой почти 11 млн., всячески поддерживают брюнетку после произошедшего в США.

Напомним, после появления на свет сына рэпер Джиган попал в реабилитационный центр, где ему сбрили бороду и брови. Что именно произошло с артистом – неизвестно, однако отношения между супругами, похоже, изменились.

"Оксана, вы самая крутая женщина! Не жалуетесь, не пишете о муже, никому ничего не рассказываете и не пиаритесь. Это достойно уважения!", "Боже, какая же она сильная", "Как же приятно на Вас смотреть! Все у Вас будет хорошо!", – поддерживают девушку в комментариях. 

Ранее "Утро" рассказывало о странных играх рэпера Джигана с ножом и детьми. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

День Федора-Скотника: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало

Издревле пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей