Джиган пропал после новостей о разводе
Рэпер Джиган уже две недели не появляется в социальных сетях. Если раньше артист регулярно выкладывал новые фотографии и делился подробностями происходящего в жизни, то теперь Денис Устименко-Вайншетйн пропал из "Инстаграм".
Случилось это ровно в тот момент, когда жена исполнителя объявила о разводе. Оксана Самойлова, родившая знаменитости четверых детей, 31 марта сказала, что после десяти лет отношений вынуждена разойтись с мужем. В этот же день Джиган в последний раз появлялся в "Инстаграм".
Исчезновение рэпера заметили его подписчики. Они не перестают оставлять комментарии. Пользователи интересуются, что сейчас происходит в жизни артиста, и ругают его за плохое, по их мнению, отношение к семье. Комментаторы предполагают, что у исполнителя могли забрать телефон, поэтому он и перестал выходить на связь.
"Джиган что, ушел в спячку? Ни постов, ни историй", "Куда пропал Джиган?", "Наверное, телефон забрали", "Такую семью потерял! Жена тебя терпела, любила, детей тебе рожала, а ты неблагодарный", – высказываются пользователи.
Причины развода в социальных сетях обсуждаются до сих пор. Сама Оксана Самойлова писала о предательстве супруга и его постоянном обмане. Ранее пользователи предполагали, что артист мог поднять руку на жену, однако сама она это отрицает.
Разлад в семье произошел еще в США, где и прошли роды модели. Уже после Джиган угодил в реабилитационный центр. Семье удалось вернуться в Россию, однако проблемы они, похоже, решить не смогли. Брак, который подписчикам казался идеальным, рушится на глазах.
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