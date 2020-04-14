Исполнитель не выходит на связь с поклонниками

Рэпер Джиган уже две недели не появляется в социальных сетях. Если раньше артист регулярно выкладывал новые фотографии и делился подробностями происходящего в жизни, то теперь Денис Устименко-Вайншетйн пропал из "Инстаграм".

Случилось это ровно в тот момент, когда жена исполнителя объявила о разводе. Оксана Самойлова, родившая знаменитости четверых детей, 31 марта сказала, что после десяти лет отношений вынуждена разойтись с мужем. В этот же день Джиган в последний раз появлялся в "Инстаграм".

Исчезновение рэпера заметили его подписчики. Они не перестают оставлять комментарии. Пользователи интересуются, что сейчас происходит в жизни артиста, и ругают его за плохое, по их мнению, отношение к семье. Комментаторы предполагают, что у исполнителя могли забрать телефон, поэтому он и перестал выходить на связь.

"Джиган что, ушел в спячку? Ни постов, ни историй", "Куда пропал Джиган?", "Наверное, телефон забрали", "Такую семью потерял! Жена тебя терпела, любила, детей тебе рожала, а ты неблагодарный", – высказываются пользователи.

Причины развода в социальных сетях обсуждаются до сих пор. Сама Оксана Самойлова писала о предательстве супруга и его постоянном обмане. Ранее пользователи предполагали, что артист мог поднять руку на жену, однако сама она это отрицает.

Разлад в семье произошел еще в США, где и прошли роды модели. Уже после Джиган угодил в реабилитационный центр. Семье удалось вернуться в Россию, однако проблемы они, похоже, решить не смогли. Брак, который подписчикам казался идеальным, рушится на глазах.