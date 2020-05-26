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Злость и депрессия: Самойлова открыла правду о разводе

Злость и депрессия: Самойлова открыла правду о разводе
Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Модель опровергла слухи о воссоединении с рэпером

После скандала в семье Джигана (настоящее имя артиста – Денис Устименко-Вайнштейн) модель Оксана Самойлова подала на развод. Несмотря на это, супруги проводят время вместе, а расставание практически не комментируют, из-за чего поклонники заговорили о примирении артистов. Чтобы опровергнуть слухи, многодетная мать поделилась деталями разрыва.

Самойлова заявила: сейчас действительно идет бракоразводный процесс. Однако инста-дива подтвердила, что с Джиганом они по-прежнему живут вместе и остаются любящими родителями для своих детей. При этом, по словам модели, проблем в общении между супругами нет и никогда не было в течение тех десяти лет, что они провели вместе.

А вот продавать свой дом артисты не планируют, рассказала Самойлова в "Инстаграм". "Это кто-то просто придумал", – прокомментировала Оксана слухи о недвижимости. Многодетная мать также заверила, что у нее все хорошо: она не страдает от депрессии, не злится и не обижается. "Мне просто все равно", – добавила жена Джигана.

Модель также рассказала, что решила открыться поклонникам не ради пиара, а чтобы оставаться честной с аудиторией и хоть немного прояснить ситуацию, так как интервью она давать не собирается. При этом Самойлова опубликовала совместное фото с Джиганом и сыном Давидом – именно после этого снимка, считает инста-дива, многие заговорили о воссоединении звездных супругов.

"Очень странное поведение... то депрессия и нужны психологи, то все равно", "Мне одной кажется что это уже просто хайп на теме развода?!" – усомнились в честности Самойловой некоторые подписчики.

При этом часть комментаторов поддержали Оксану: "Многим сложно представить, что люди могут разойтись без скандалов, драк и дележки!". "Все равно очень бы хотелось, чтоб вы помирились", – не перестают надеяться на воссоединение фанаты пары.

О разводе с Джиганом Самойлова объявила в конце марта после ряда скандальных выходок рэпера в США. По словам модели, муж часто вел себя неадекватно, а весь их брак был обманом.

Карина СИРАЗОВА

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