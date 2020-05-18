Бракоразводный процесс звезд начнется через месяц

Слухи о воссоединении Джигана и Оксаны Самойловой, несмотря на совместное времяпрепровождение пары, похоже, все же оказались ложными. Заявление на развод, которое подала модель в апреле, приняли. Супруги встретятся в суде уже через месяц.

После возвращения из США, где рэпер оказался в центре скандала с наркотиками, отношения Джигана и Самойловой так и не наладились. Многодетная мать подала на развод, однако заявление оставалось "без движения" почти месяц, из-за чего журналисты предположили, что пара решила воссоединиться.

Слухи о примирении появились еще и на фоне того, что звезды проводили много времени вместе, а Джиган не переставал признаваться супруге в любви в соцсетях.

В понедельник, 18 мая, выяснилось, что заявление Самойлова все же не забирала. Первое заседание супругам назначили на 15 июня, говорится на сайте суда. Ранее адвокаты пояснили, что бракоразводный процесс, скорее всего, задержали из-за неоплаченной пошлины. Сами звезды эту ситуацию не комментируют.

О проблемах в семье Джигана и Самойловой стало известно в марте. Тогда рэпер оказался в реабилитационном центре. После артист раскрыл подробности своего лечения от наркотической зависимости.