Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Суд в июне: слухи о воссоединении Джигана с женой опровергли

Суд в июне: слухи о воссоединении Джигана с женой опровергли
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/iamgeegun
Бракоразводный процесс звезд начнется через месяц

Слухи о воссоединении Джигана и Оксаны Самойловой, несмотря на совместное времяпрепровождение пары, похоже, все же оказались ложными. Заявление на развод, которое подала модель в апреле, приняли. Супруги встретятся в суде уже через месяц.

После возвращения из США, где рэпер оказался в центре скандала с наркотиками, отношения Джигана и Самойловой так и не наладились. Многодетная мать подала на развод, однако заявление оставалось "без движения" почти месяц, из-за чего журналисты предположили, что пара решила воссоединиться.

Слухи о примирении появились еще и на фоне того, что звезды проводили много времени вместе, а Джиган не переставал признаваться супруге в любви в соцсетях.

В понедельник, 18 мая, выяснилось, что заявление Самойлова все же не забирала. Первое заседание супругам назначили на 15 июня, говорится на сайте суда. Ранее адвокаты пояснили, что бракоразводный процесс, скорее всего, задержали из-за неоплаченной пошлины. Сами звезды эту ситуацию не комментируют.

О проблемах в семье Джигана и Самойловой стало известно в марте. Тогда рэпер оказался в реабилитационном центре. После артист раскрыл подробности своего лечения от наркотической зависимости.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Последние новости о коронавирусе в России на 18 мая

Вирус, бушующий в стране, оказался особенным, в Красноярский край отправят военных для борьбы с эпидемией, в Москве умерли десятки человек - важные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в России на 18 мая

В стране за сутки от COVID-19 умерли 91 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей