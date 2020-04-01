Рэпер может отдавать детям до половины заработанных им денег

Скандал в семье Джигана (настоящее имя артиста – Денис Устименко-Вайнштейн) и Оксаны Самойловой все же привел к разрыву. Модель не выдержала выходок мужа и объявила о разводе. Как супруги поделят имущество и с кем останутся дети, пока не известно. О возможном исходе рассказал звездный адвокат Сергей Жорин, который также занимается разводом Евгения Петросяна и Елены Степаненко.



Из-за скандального поведения рэпера Самойлова, похоже, собирается ограничить его общение с детьми. По словам Жорина, если дело все же дойдет до суда, то дочери и сын точно останутся с матерью. Джигану же в этом случае придется платить алименты, которые могут составить и половину его заработка, рассказал адвокат StarHit.

Рэпер, в основном, получает деньги за свои выступления и рекламу. По некоторым данным, в прошлом году он заработал около 50 млн рублей.

Имущество же – недавно выставленный на продажу дом, несколько роскошных автомобилей и акции – супруги, скорее всего, разделят пополам. Жорин отметил, что из-за детей Самойловой может достаться и больше половины.

Сам Джиган новость о разводе пока не комментировал. Однако сегодня он впервые не сделал в "Инстаграм" ни одной новой публикации. В Сети предположили, что такое поведение рэпера связано с желанием доказать многодетной матери, что он в состоянии себя контролировать и лишение родительских прав вовсе не обязательно.

О разводе Оксана Самойлова объявила вчера. По словам инста-дивы, их счастливая совместная жизнь на протяжении десяти лет оказалась обманом: артист изменял жене и часто вел себя себя неадекватно.