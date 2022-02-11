Известная певица пролила свет на скандальную историю

Отечественный шоу-бизнес переполнен страшилками о том, как Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева шла по головам и "топила" конкурентов ради достижения успехов в карьере. Кстати, легенда о ее безграничных возможностях бытует до сих пор. Поговаривают, что 72-летняя звезда эстрады даже после ухода со сцены продолжает решать, кому стоит выступать, а кому нет.

"Конечно, всякие могут быть моменты в жизни... Но она имела на это право, потому что она была королевой",

– заявила известная российская певица Алена Апина. Звезда имела в виду, что иногда Пугачева действительно могла "взбрыкнуть", однако намерено топить кого-то вряд ли стала бы. Апина рассказала в интервью радио "Комсомольская правда" о мифах про исполнителей, чью карьеру "загубила" Примадонна.

Известно, что в разное время неудачи в карьере Валентины Легкоступовой, Жанны Агузаровой, Маши Распутиной и других популярных исполнителей связывали именно с давлением со стороны Пугачевой.

Певица подчеркнула, что Алла Борисовна, действительно, могла позволить себе высказать определенные мнение, но не со зла, однако слова народной артистки быстро подхватывались и тиражировались на всю страну, считает Апина.

Она исключила сценарий, при котором звезда советской эстрады могла "задушить" карьеру кого-либо из коллег по сцене, и отметила, что обязательно встретилась бы с Пугачевой для получения разъяснений, случись такое с ней. Апина уверены, что большинство артистов, заявляющих о давлении со стороны Примадонны, на самом деле лукавят.

Ранее Ирина Понаровская прошлась по Алле Пугачевой в своих мемуарах.