Новости о здоровье актрисы, увы, не радуют

Недавние вести о состоянии Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, расстроили поклонников звезды.

Медики рассказали, что мозг актрисы после операции не мог не пострадать. Кроме того, как стало известно ранее, у Анастасии парализована часть тела, из-за чего она даже не может сидеть в инвалидном кресле. Как сообщил знакомый, теперь звезда в состоянии только лежать. Новые сведения о Заворотнюк дали любителям конспирологии и сплетникам повод обсудить истинную, по их мнению, причину несчастья любимицы россиян.

В Сети выдвинули версию, что над Анастасией довлеет проклятие. Мол, своими любовными похождениями звезда причинила другим людям немало страданий, за что якобы и поплатилась.

"Рак – это болезнь „взаимных проклятий“,

– заявил один из комментаторов в Сети.

Ранее публику всполошили снимки, на которых, предположительно – Анастасия Заворотнюк. Больная актриса попала на камеры, когда ехала с мужем в автомобиле. Несмотря на то, что лицо звезды сильно изменилось из-за онкологии и лечения, эксперты не исключают, что на кадрах действительно она.