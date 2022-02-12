Почему заболела Заворотнюк: конспирологи в Сети выдвинули пугающую версию

Почему заболела Заворотнюк: конспирологи в Сети выдвинули пугающую версию
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
продолжение"Так хочется еще пожить": Заворотнюк обратилась к близким
Новости о здоровье актрисы, увы, не радуют

Недавние вести о состоянии Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, расстроили поклонников звезды.

Медики рассказали, что мозг актрисы после операции не мог не пострадать. Кроме того, как стало известно ранее, у Анастасии парализована часть тела, из-за чего она даже не может сидеть в инвалидном кресле. Как сообщил знакомый, теперь звезда в состоянии только лежать. Новые сведения о Заворотнюк дали любителям конспирологии и сплетникам повод обсудить истинную, по их мнению, причину несчастья любимицы россиян.

В Сети выдвинули версию, что над Анастасией довлеет проклятие. Мол, своими любовными похождениями звезда причинила другим людям немало страданий, за что якобы и поплатилась.

"Рак – это болезнь „взаимных проклятий“,

– заявил один из комментаторов в Сети.

Ранее публику всполошили снимки, на которых, предположительно – Анастасия Заворотнюк. Больная актриса попала на камеры, когда ехала с мужем в автомобиле. Несмотря на то, что лицо звезды сильно изменилось из-за онкологии и лечения, эксперты не исключают, что на кадрах действительно она.

Источник: "Киноафиша" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость340890
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С ней носятся вот каждый день, Вот прямо вторая Ермолова, да. Без нее мировая культура осиротеет!
Гость340404
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Здоровья тебе прекрасная няня Вика.Сделай невозможное и
выздоровь всем врагам назло.ХРАНИ ТЕБЯ ГОСПОДь
1
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