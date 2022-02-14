59-летняя Жанна Агузарова появилась на съемочной площадке в красных стрингах

59-летняя Жанна Агузарова появилась на съемочной площадке в красных стрингах
Жанна Агузарова. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Певица по праву носит звание королевы эпатажа

Многие помнят, что известная российская певица Жанна Агузарова сразу стала выступать в экстравагантных образах с разноцветными прическами и нестандартным мейкапом.

Позже певица и вовсе заявила, что на время прибыла на Землю с Марса. Звезда начала представать на публике в серебристых накидках, головных уборах из фольги и других элементах внеземного стиля.

Кинорежиссер Роман Качанов поделился впечатлениями от сотрудничества со звездой. В его новой киноленте "Марш утренней зари" 59-летняя Агузарова сыграла знаменитую певицу на пенсии, проживающую в пансионате для ветеранов.

Артистка была на съемочной площадке всего один день, за который она позже получила около 200 тысяч рублей.

Качанов рассказал о провокационном поступке Жанны во время съемок. По его словам, певица появилась на площадке в нижнем белье, о чем оповестила всех вокруг.

"Рома, я надела красные стринги. Я слышала, что у вас в кино так принято", – заявила звезда.

В ответ на это режиссер подчеркнул, что Агузарова перепутала кино с шоу-бизнесом. Помимо этого, во время съемок знаменитость потребовала удалить с площадки костюмера. Жанне показалось, что женщина обладает "черной энергетикой".

Качанов отметил, что артистка ответственно подошла к работе и полностью выложилась на съемках. Сама певица также удовлетворена проделанной работой. Для нее это первая роль в кино.

Ранее Алена Апина рассказала о том, как Алла Пугачева повлияла на карьеру молодой Агузаровой.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Татьяна Дворянчикова
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей