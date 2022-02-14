Певица по праву носит звание королевы эпатажа

Многие помнят, что известная российская певица Жанна Агузарова сразу стала выступать в экстравагантных образах с разноцветными прическами и нестандартным мейкапом.



Позже певица и вовсе заявила, что на время прибыла на Землю с Марса. Звезда начала представать на публике в серебристых накидках, головных уборах из фольги и других элементах внеземного стиля.

Кинорежиссер Роман Качанов поделился впечатлениями от сотрудничества со звездой. В его новой киноленте "Марш утренней зари" 59-летняя Агузарова сыграла знаменитую певицу на пенсии, проживающую в пансионате для ветеранов.

Артистка была на съемочной площадке всего один день, за который она позже получила около 200 тысяч рублей.

Качанов рассказал о провокационном поступке Жанны во время съемок. По его словам, певица появилась на площадке в нижнем белье, о чем оповестила всех вокруг.

"Рома, я надела красные стринги. Я слышала, что у вас в кино так принято", – заявила звезда.

В ответ на это режиссер подчеркнул, что Агузарова перепутала кино с шоу-бизнесом. Помимо этого, во время съемок знаменитость потребовала удалить с площадки костюмера. Жанне показалось, что женщина обладает "черной энергетикой".

Качанов отметил, что артистка ответственно подошла к работе и полностью выложилась на съемках. Сама певица также удовлетворена проделанной работой. Для нее это первая роль в кино.

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