Артист впервые дал интервью из больницы

Народный артист России Иван Краско снова был госпитализирован. Журналистам газеты "КП – Петербург" удалось созвониться с Краско и узнать лично от него причины госпитализации.



По словам актера, он находится в хорошем военном госпитале. Здесь он проходит обследования, процедуры, а также курс витаминных уколов для глаз и капельниц для укрепления сосудов.

"Это поможет и моим ногам, с ними все было плохо. Как кирпич привязали, нога могла просто согнуться и не подчинялась мне, а теперь этого я не испытываю", – рассказал Краско.

Он отметил хорошее отношение со стороны медицинского персонала и подчеркнул, что идет на поправку. Иван Иванович старается держаться бодро, однако голос у артиста ослабел. В госпитале он пробудет три недели. Рядом с ним круглосуточно находится сиделка Дарья.

Совсем недавно 91-летний актер проходил лечение от микроинсульта, который произошел после ковида. Позже артист проходил реабилитацию в медицинском учреждении.

Краско рассказывал, что ему стало сложнее передвигаться. Он также столкнулся с серьезным ухудшением зрения. Это стало причиной отказа Ивана Ивановича от больших ролей в театре, он появлялся на сцене только в эпизодических образах.

На днях артист признался, что ровно за сутки до недомогания не испытывал никаких трудностей и чувствовал себя замечательно, однако на утро ему стало плохо.

Медикам предстоит провести масштабную работу по реабилитации артиста.

