Плохо ела и не реагировала на семью: сын рассказал о последних днях жизни Кириенко

Плохо ела и не реагировала на семью: сын рассказал о последних днях жизни Кириенко
Зинаида Кириенко. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезда "Тихого Дона" крайне неважно себя чувствовала

12 февраля 2022 года ушла из жизни советская кинозвезда Зинаида Кириенко, которой не стало в 88 лет. Актриса умерла после тяжелых последствий, вызванных ковидом и онкологическим заболеванием.

Близкие и представить себе не могли, что все закончится таким образом. Смерть Зинаиды была внезапной, рассказал в эфире НТВ младший наследник покойной звезды Максим Тарасевский.

В тот роковой день Кириенко чувствовала себя плохо. Практически не позавтракала и слабо реагировала на семью, не слыша реплики родных. Сын начал подозревать, что у матери инсульт. Вызвали бригаду скорой помощи, провели все необходимые манипуляции и приняли решение о госпитализации.

Максим сообщил, что семья была в курсе коронавирусной инфекции у мамы. У Зинаиды наблюдалась слабость с отсутствием сил, пожилая женщина постоянно лежала. Позднее стало известно, что на фоне ковида произошел геморрагический инсульт.

Неясно, как подхватила ковид звезда. Хотя в новогодние праздники Зинаида Михайловна общалась со множеством гостей, и у самих наследников наблюдались симптомы, характерные уже для остро-респираторных вирусных инфекций. Родственники предполагают, что все началось с шумного новогоднего застолья, на котором присутствовала пожилая женщина.

Звезду перед смертью увезли в больницу. Однако Кириенко там легче не стало: медикам не удалось стабилизировать состояние актрисы. Она лежала в реанимационном отделении в частично парализованном состоянии. Через два дня после госпитализации стало известно, что актриса скончалась.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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