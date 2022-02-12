Народной артистке России было 88 лет

Скончалась актриса Зинаида Кириенко. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Союз кинематографистов России. Народная артистка РФ ушла из жизни на 89-м году жизни.

Кириенко умерла в больнице. Напомним, актрису срочно госпитализировали 10 февраля. Родные вызвали скорую после того, как она перестала реагировать на окружающих и потеряла сознание. Артистка перенесла инсульт на фоне коронавируса, часть тела парализовало. Кроме того, Кириенко боролась с онкологией, что осложняло ее состояние.

Зинаида Кириенко известна зрителям по ролям в легендарных фильмах "Тихий Дон", "Казаки" и других.

Дата и место прощания пока не названы.