Умерла звезда "Тихого Дона" Кириенко

Умерла звезда "Тихого Дона" Кириенко
Зинаида Кириенко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Народной артистке России было 88 лет

Скончалась актриса Зинаида Кириенко. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Союз кинематографистов России. Народная артистка РФ ушла из жизни на 89-м году жизни.

Кириенко умерла в больнице. Напомним, актрису срочно госпитализировали 10 февраля. Родные вызвали скорую после того, как она перестала реагировать на окружающих и потеряла сознание. Артистка перенесла инсульт на фоне коронавируса, часть тела парализовало. Кроме того, Кириенко боролась с онкологией, что осложняло ее состояние.

Зинаида Кириенко известна зрителям по ролям в легендарных фильмах "Тихий Дон", "Казаки" и других.

Дата и место прощания пока не названы. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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