Переехал от жены в гостиницу и обиделся на весь мир: что случилось с Николаевым до психушки

Переехал от жены в гостиницу и обиделся на весь мир: что случилось с Николаевым до психушки
Валерий Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Срыв у амбициозного и талантливого актера произошел в самый неподходящий момент

Велерий Николаев еще какой-то месяц назад был уверен, что 2022-й будет для него счастливым и солнечным. Желал в марте дойти до финала "Танцев со звездами", вернуться в кино и отметить свадьбу дочки. Но все планы были нарушены из-за злопамятного дня, когда его увезли в медицинское учреждение. 

39-летняя жена Николаева Эльмира воспитывает в одиночестве восьмимесячного сына Никиту. Уже несколько лет живет с Валерием и утверждает, что за этого время у мужа хватало всякого – пьяные аварии, перитонит, хирургические операции и походы к психиатру.

Николаев был заряженным – бегал с утра, следил за здоровьем, обзванивал коллег, которых звал на свой новый фильм. Были и амбции в "Танцах со звездами". Но до финала не дошел. И тут придумал себе, что вокруг ему якобы все завидуют и крайне негативно относятся. Однако команда проекта пыталась Николаеву угодить и выслушивала его советы, как человека с хореографическим образованием.

Но затем Валерий начал пропускать репетиции – а потом и вовсе вылетел в пятом выпуске. За пару месяцев оттанцевал четыре выпуска. Решил, что против него теперь весь мир. Если бы не сорвался, то танцевал бы и дальше и хорошо зарабатывал – там платили за каждый выпуск. 

А в начале февраля Валерий сбежал и от супруги – временно поселился в хостеле. Хотя неделей ранее уверял журналистов, что Эльмира спасла ему жизнь.

Психиатр-нарколог Василий Шуров дал оценку действиям артиста в спецприемнике: доктор полагает, что актер решился на странную акцию с зубной щеткой в заднем проходе из-за резкого лишения доступа к алкоголю.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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