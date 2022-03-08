"Ничего, прорвемся": отмененный Западом Юдашкин выступил с обращением

"Ничего, прорвемся": отмененный Западом Юдашкин выступил с обращением
Валентин Юдашкин. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Стилиста затравили украинские СМИ

Звездный модельер Валентин Юдашкин пострадал из-за санкционных мер Запада – стилисту не дали продемонстрировать его новую коллекцию, стоившую целый год тяжелой работы. Причина же заключается в позиции Валентина по поводу спецоперации российских войск на Украине.

Юдашкин уже успел дать пару комментариев на своей странице в социальных сетях по поводу своей новой коллекции, которую организаторы Недели мод в Париже решили бойкотировать. Столкнувшийся с отказом кутюрье сообщил, что европейские двери для него закрылись из-за позиции по поводу событий на Украине.

Валентин уточнил, что представители Федерации Высокой моды обсудили вопрос с его коллекцией с представителями бренда в Париже. Те оказались в некотором роде заложниками обстоятельств: Федерация моды столкнулась с ощутимым давлением от украинских медиа, начавших поливать негативом организацию из-за предстоящего показа Юдашкина.

Огорченный законодатель мод с горечью констатировал, что его Дом целый год работал над новой коллекцией, а теперь все оказалось в момент бесполезным и ненужным. Однако поклонники поддержали Валентина в трудную минуту, пожелав успехов на российской площадке.

"Красота спасет мир", "Валя, ничего, прорвемся! Будем смотреть и будем носить твою одежду!", "Самый лучший, самый умный, самый добрый, самый талантливый!" – пишут фолловеры.

Ранее украинские правоохранительные органы решили заочно арестовать Николая Баскова – певец поддержал российскую спецоперацию на Украине. Позднее генеральный прокурор Незалежной заявил, что суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте россиянина.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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