Полное забвение: как сложилась жизнь Натальи Назаровой

Полное забвение: как сложилась жизнь Натальи Назаровой
Наталья Назарова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последние годы звезда советского кино влачила жалкое существование в однушке на окраине Москвы

Некогда популярная актриса Наталья Назарова скончалась в возрасте 72 лет в Москве, о чем стало известно буквально несколько часов назад. В последние годы артистка серьезно болела и жила в полной изоляции от всего киномира. А ведь в 1970-е годы она постоянно блистала на экранах наряду с Фаиной Раневской, которую воспевал Никита Михалков.

Кинодебют звезды состоялся в 1971 году, когда она запомнилась по одному из эпизодов в "12 стульях". Затем роли посыпались снегом на голову – Наталья постоянно работала над ролями в сериалах и кино.  Была замужем за театроведом Вячеславом Обросовым, с которым познакомилась еще в девятнадцать лет. Хотя брак не принес звезде счастья – ни любви, ни детей.

В конце 1980-х на Наталю напал на улице неизвестный. Ударил по голове и убежал. Артистка практически год провела в больнице из-за серьезнейшей травмы головы. Развилась шизофрения. Когда вернулась в театр, узнала, что в списках труппы больше не числится.

Жила с мамой – вместе старались бороться с нищетой, складывая средства на жизнь из пенсии и пособия по инвалидности. Чтобы сводить концы с концами, ели обрезки из свинины. Мама умерла, и Наталья осталась совершенно одна – жила в однушке на окраине Москвы. Временами просила милостыню. Ела на гладильной доске вместо стола.

Звезда признавалась как-то, что даже родственники отказались отвечать на ее звонки. А детей у нее не было – всю свою жизнь посвятила театру, который стал резать ее обувь, пока та лежала в больнице.

Ранее сообщалось о смерти актера из "О чем говорят мужчины" Евгения Сытого.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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