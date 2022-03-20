Курс рубля
- Финансист заявил о скором крахе доллара
- Эксперт оценил будущее рубля при сговоре США с Китаем
- Какая валюта заменит доллар: эксперт все разъяснил
Эдгард Запашный оценил ситуацию с рестрикциями, которыми западные
страны пытаются задушить Россию на фоне спецоперации на Украине.
Народный артист напомнил, что санкции коснулись и сферы культуры. С российскими артистами разрывают контракты за рубежом – в числе отверженных оказались знаменитые Валерий Гергиев, Анна Нетребко. Представитель известной цирковой династии уверен, что ограничения ударят и по его сфере деятельности. Об этом он написал в статье для ФАН.
Запашный задался вопросом, как долго Запад сможет давить на Россию санкциями, учитывая, что уже сейчас в ряде стран начались проблемы – так называемый эффект бумеранга. Артист уверен, что долго закручивать гайки недруги не смогут.
Он добавил, что санкционная политика Запада дискредитирует понятие демократии и те ценности, приверженность которым так пафосно демонстрировалась.
"…если мирные граждане становятся мишенью для политических преследований, то это, конечно, форма нацизма",
– отрезал артист.
Запашный заключил, что настроения непременно изменятся. А отправной точкой для снятия санкций станет, по его мнению, завершение спецоперации на Украине. При этом он подчеркнул, что самым важным сейчас является наведение порядка в соседнем государстве, а неудобства от рестрикций – уже второстепенный момент.
США прорабатывают все возможные способы борьбы с нашей страной
Москве удалось пресечь кровожадные планы недружественных стран