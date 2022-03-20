Запад не в силах бесконечно закручивать гайки России – Запашный

Запад не в силах бесконечно закручивать гайки России – Запашный
Эдгард Запашный. Фото: АГН Москва/www.globallookpress.com
Артист жестко высказался о санкциях против нашей страны

Эдгард Запашный оценил ситуацию с рестрикциями, которыми западные страны пытаются задушить Россию на фоне спецоперации на Украине.

Народный артист напомнил, что санкции коснулись и сферы культуры. С российскими артистами разрывают контракты за рубежом – в числе отверженных оказались знаменитые Валерий Гергиев, Анна Нетребко. Представитель известной цирковой династии уверен, что ограничения ударят и по его сфере деятельности. Об этом он написал в статье для ФАН.

Запашный задался вопросом, как долго Запад сможет давить на Россию санкциями, учитывая, что уже сейчас в ряде стран начались проблемы – так называемый эффект бумеранга. Артист уверен, что долго закручивать гайки недруги не смогут.

Он добавил, что санкционная политика Запада дискредитирует понятие демократии и те ценности, приверженность которым так пафосно демонстрировалась.

"…если мирные граждане становятся мишенью для политических преследований, то это, конечно, форма нацизма",

– отрезал артист.

Запашный заключил, что настроения непременно изменятся. А отправной точкой для снятия санкций станет, по его мнению, завершение спецоперации на Украине. При этом он подчеркнул, что самым важным сейчас является наведение порядка в соседнем государстве, а неудобства от рестрикций – уже второстепенный момент.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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