Женщина заявила, что иногда даже составляет наследнице компанию

Мать звезды "Дома-2" Ольги Бузовой Ирина Александровна стала завсегдатаем великосветских и скандальных российских ток-шоу. На проектах, в основном, родительница достояния отечественного шоу-бизнеса делится историями и подробностями, связанными с личной жизнью своей известной дочери.

На этот раз Ирине пришлось давать комментарии по поводу слухов об алкогольной зависимости своей наследницы. Оказалось, молва разошлась отнюдь не на пустом месте. Ольга действительно временами может пригубить во время отдыха или какого-нибудь знакового события – праздника, например. "Живой человек", как говорит Ирина Александровна.

"Да, пьет, бывает. Когда вместе отдыхаем, предпочитаем белые сухие вина", – сообщила Ирина в эфире телепередачи "Секрет на миллион".



Женщина также прокомментировала недавний скандал с исполнительницей Клавой Кокой – звезда месяц тому назад выложила скандальный ролик, на котором гуляет с нетрезвой, по мнению некоторых медиа, Ольгой по Куршевелю. Ирину приключения дам не удивили – дело-то молодое, если речь идет об алкоголе. А вот как выбирать себе друзей и подруг – совершенно другой вопрос. Дочка могла бы быть и поразборчивее с людьми, которых подбирает себе для общения, уверена женщина.

До этого Ирина высказалась по поводу давней истории Ольги с футболистом Дмитрием Тарасовым, любовный роман с которым у дочки закончился весьма плачевно. Ирина призналась, что спортсмен как-то называл ее "мамой" – теперь ее от такого слова передергивает, если она вспоминает ту несчастную и давнюю историю.