67 бойцов ВСУ и неонацистов сдались в плен под Киевом

Певица Жасмин назвала причину возвращения в Россию
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистке приписывали побег в Израиль

Общественность продолжает обсуждать отъезды российских знаменитостей за границу. Практически каждому, кто покинул территорию Россию, сразу же приписывают побег и наличие второго гражданства и эмиграцию. Некоторые звезды, однако, информацию вовремя опровергают. 

Так сделала и певица Жасмин. Артистка с детьми улетала в отпуск в Израиль к бабушке, однако в Сети ее начали обвинять в предательстве родины и побеге, переедает РИА ФАН. Теперь певица поспешила заверить подписчиков: она вернулась в Россию. 

В своем личном блоге "ВКонтакте" Жасмин опубликовала пост, в котором передала теплый привет каждому, кто заявлял о побеге. Артистка сообщила, что вместе с ней и детьми в Москву прилетела и бабушка Соня. По словами певицы, женщина уже давно хотела нанести визит родственникам в России, однако в силу 85-летнего возраста сделать это было сложно. Теперь же бабушка сделала сюрприз своей семье. 

Если некоторые знаменитости возвращаются домой после отпуска, то есть и звезды, которые действительно решили покинуть территорию России на неопределенный срок. Так, например, поступила Чулпан Хаматова. Вместе с детьми артистка переехала в Латвию, пожаловавшись при этом на сильно ограниченные финансовые возможности. 

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

"Неуправляемый штопор": озвучен прогноз по развитию противостояния США и России на Украине

Несмотря на крайнюю агрессивность, Вашингтон хочет избежать прямого столкновения с Москвой

Москва пригрозила Вашингтону полным разрывом отношений из-за Байдена

На Смоленской площади вручили ноту протеста послу Салливану из-за длинного языка хозяина Белого дома

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей