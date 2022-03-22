Артистке приписывали побег в Израиль

Общественность продолжает обсуждать отъезды российских знаменитостей за границу. Практически каждому, кто покинул территорию Россию, сразу же приписывают побег и наличие второго гражданства и эмиграцию. Некоторые звезды, однако, информацию вовремя опровергают.



Так сделала и певица Жасмин. Артистка с детьми улетала в отпуск в Израиль к бабушке, однако в Сети ее начали обвинять в предательстве родины и побеге, переедает РИА ФАН. Теперь певица поспешила заверить подписчиков: она вернулась в Россию.

В своем личном блоге "ВКонтакте" Жасмин опубликовала пост, в котором передала теплый привет каждому, кто заявлял о побеге. Артистка сообщила, что вместе с ней и детьми в Москву прилетела и бабушка Соня. По словами певицы, женщина уже давно хотела нанести визит родственникам в России, однако в силу 85-летнего возраста сделать это было сложно. Теперь же бабушка сделала сюрприз своей семье.

Если некоторые знаменитости возвращаются домой после отпуска, то есть и звезды, которые действительно решили покинуть территорию России на неопределенный срок. Так, например, поступила Чулпан Хаматова. Вместе с детьми артистка переехала в Латвию, пожаловавшись при этом на сильно ограниченные финансовые возможности.