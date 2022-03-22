Больше 30 лет вместе: пять самых прочных пар российского шоу-бизнеса

Филипп Янковский и Оксана Фандера. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com Александр и Екатерина Стриженовы. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Леонид и Оксана Ярмольник. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Лариса Луппиан и Михаил Боярский. Фото: commons.wikimedia.org/Анастасия Сергеевна Федоренко (CC BY-SA 3.0) Никита и Татьяна Михалковы. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Различные трудности и преграды не смогли разрушить эти союзы

В мире шоу-бизнеса постоянно появляются новости о свадьбах и разводах пар. Некоторые браки держатся совсем недолго из-за разногласий и недомолвок, однако есть союзы, которые преодолели все сложности. Эти пары действительно могут похвастаться стабильностью и крепкими отношениями. 

Никита и Татьяна Михалковы

Никита и Татьяна Михалковы. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com

Пара вместе уже практически полвека – брак длится 49 лет. Познакомились супруги еще в начале 70-х в Доме кино. Там работала Татьяна. Михалков признался, что будущая жена сразу зацепила его тем, что не была похожа на других девушек. После знакомства молодого режиссера забрали в армию, однако это не стало помехой для счастья пары. Татьяна дождалась возлюбленного, после чего они сыграли свадьбу. Супруги являются многодетными родителями: у пары трое детей, каждый из которых пошел по стопам семьи и выбрал карьеру в киноиндустрии. 

Михаил Боярский и Лариса Луппиан

Лариса Луппиан и Михаил Боярский. Фото: commons.wikimedia.org/Анастасия Сергеевна Федоренко (CC BY-SA 3.0)

Эта пара вместе уже 45 лет. Будущие супруги познакомились в театральном институте, а позже играли роль в одном мюзикле. По сюжету, герои женятся, и артисты успешно повторили действие своих персонажей в реальной жизни. Лариса Луппиан призналась, что сама стала инициатором брака. В 80-х паре пришлось столкнуться с жизненными трудностями и развестись из-за квартирного вопроса, однако жить вместе супруги не переставали. В 2009 году влюбленные снова сыграли свадьбу, и с тех пор продолжается счастливый совместный брак. От союза Боярского и Луппиан родилось двое детей. 

Леонид и Оксана Ярмольник

Леонид и Оксана Ярмольник. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Этот прекрасный союз длится уже 39 лет – в следующем году пара отметит рубиновую свадьбу. Оксана Ярмольник, а в девичестве Афанасьева, была настоящей сердцеедкой. В нее был влюблен даже Владимир Высоцкий, однако она выбрала Леонида. Он признается, что очень счастлив от того, что у него есть такая жена, и что он не хотел бы ничего поменять в своей жизни. Супруги имеют одну дочь, которая уже подарила им внуков. 

Александр и Екатерина Стриженовы

Александр и Екатерина Стриженовы. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

В этом году пара отметит 35-летие бракосочетания. Артисты познакомились, будучи еще подростками, на съемках фильма. С тех пор они решили, что будут вместе, и по сей день держат свое слово. Возлюбленные поженились практически сразу после совершеннолетия Екатерины Стриженовой. В счастливом браке актера и телеведущей родилось две дочери. 

Филипп Янковский и Оксана Фандера

Филипп Янковский и Оксана Фандера. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Брак актеров длится уже 32 года. В какой-то степени Янковский продолжает семейную традицию. Дело в том, что его отец всю жизнь был женат на одной женщине. Филипп, вероятно, унаследовал супружескую верность , и всю жизнь счастливо проводит с Оксаной Фандерой. Он сразу предупредил избранницу, что браки в его семье заключаются один раз и на всю жизнь. У актеров двое детей, которые также, как и родители, успешно проявляют себя в киноиндустрии. 

Ранее стало известно о возвращении певицы Жасмин в Россию. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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