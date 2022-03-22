В "Подари жизнь" оценили перспективу работы с Хаматовой после ее отъезда в Латвию

В "Подари жизнь" оценили перспективу работы с Хаматовой после ее отъезда в Латвию
Чулпан Хаматова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса является одним из учредителей благотворительной организации

Недавно стало известно о том, что Чулпан Хаматова вместе с дочерьми не планирует пока возвращаться в Россию и остается в Латвии. Помимо того, что она играла в московских театрах, артистка еще и являлась учредителем фонда "Подари жизнь". Поступок Хаматовой и дальнейшую судьбу организации прокомментировала ее директор, Екатерина Шергова. 

Женщина заявила о том, что фонд продолжает свою работу в обычном режиме. По ее словам, работники благотворительной организации по-прежнему делают все возможное, чтобы нуждающиеся дети получили необходимую помощь в нужном объеме. Шергова отметила, что местонахождение попечителей и учредителей никогда не сказывалось на работе фонда.

Директор "Подари жизнь" подчеркнула, что данные лица никогда не получали заработную плату в организации. Она подытожила, что Чулпан Хаматова всегда помогала фонду, и выразила надежду на то, что актриса продолжит это делать и в удаленном формате. 

Сама актриса также сообщала о том, что по-прежнему остается учредителем фонда. Она заявила, что ее отсутствие в России никаким образом не скажется на работе благотворительной организации. Артистка также рассказала о нюансах жизни в Латвии. Например, она вместе с дочерьми проживает в экопоселке, который находится в 80 км от Риги. 

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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