Известный советский актер умер в 99 лет

Известный советский актер умер в 99 лет
Фото: pixabay.com
О причинах смерти не сообщается

Известный советский, казахстанский актер театра и кино Юрий Померанцев скончался в возрасте 99 лет. Об этом стало известно сегодня, 23 марта.

Об уходе легенды из жизни сообщили в Национальном русском театре драмы имени Лермонтова в Алма-Ате, где Померанцев выступал долгое время. Представители театрального учреждения назвали коллегу одним из наиболее знаковых и памятных представителей драмтеатра – во многом учреждение прославилось благодаря Померанцеву, которого труппа считала своим наставником.

О причинах смерти и обстоятельствах летального исхода не сообщается. В пресс-службе выразили скорбь и назвали смерть  кино– и театральной легенды масштабной потерей для культурного наследия и достояния всей страны и мира в целом, заявив, что Померанцев жил все время любимым делом, которому посвящал всего себя.

"О дате и месте прощания будет сообщено позднее", – говорится в официальном сообщении театра драмы имени Лермонтова на странице социальной сети "ВКонтакте".

Померанцев – уроженец Киева. Родился в 1923 году. Принимал участие в Великой Отечественной войне, во время боев получил серьезное ранение. В послевоенные годы уже блистал в театре драмы. Снимался также в кинокартинах. Наиболее знаковые работы с его участием – "Сплав", "Наш милый доктор" и многие другие картины.

Ранее сообщалось о смерти известной советской актрисы театра и кино Натальи Назаровой, которая ушла из жизни в 72 года. Последние годы звезда прожила в полном забвении и нищете в однокомнатной квартире на окраине Москвы, родных у нее не осталось.

Источник: Театр имени Лермонтова ✓ Надежный источник
новости партнеров

Навального* приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Осужденный не согласен с вынесенным решением

Когда Россия окончательно разгромит ВСУ – прогноз экс-аналитика ЦРУ

Россия действует в разы эффективнее, чем США в Ираке и Афганистане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей