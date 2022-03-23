О причинах смерти не сообщается

Известный советский, казахстанский актер театра и кино Юрий Померанцев скончался в возрасте 99 лет. Об этом стало известно сегодня, 23 марта.

Об уходе легенды из жизни сообщили в Национальном русском театре драмы имени Лермонтова в Алма-Ате, где Померанцев выступал долгое время. Представители театрального учреждения назвали коллегу одним из наиболее знаковых и памятных представителей драмтеатра – во многом учреждение прославилось благодаря Померанцеву, которого труппа считала своим наставником.

О причинах смерти и обстоятельствах летального исхода не сообщается. В пресс-службе выразили скорбь и назвали смерть кино– и театральной легенды масштабной потерей для культурного наследия и достояния всей страны и мира в целом, заявив, что Померанцев жил все время любимым делом, которому посвящал всего себя.

"О дате и месте прощания будет сообщено позднее", – говорится в официальном сообщении театра драмы имени Лермонтова на странице социальной сети "ВКонтакте".

Померанцев – уроженец Киева. Родился в 1923 году. Принимал участие в Великой Отечественной войне, во время боев получил серьезное ранение. В послевоенные годы уже блистал в театре драмы. Снимался также в кинокартинах. Наиболее знаковые работы с его участием – "Сплав", "Наш милый доктор" и многие другие картины.

Ранее сообщалось о смерти известной советской актрисы театра и кино Натальи Назаровой, которая ушла из жизни в 72 года. Последние годы звезда прожила в полном забвении и нищете в однокомнатной квартире на окраине Москвы, родных у нее не осталось.