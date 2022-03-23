"Тело дышит": Карпович взволновала публику смелым кадром без трусов

"Тело дышит": Карпович взволновала публику смелым кадром без трусов
Мирослава Карпович. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда "Папиных дочек" поучаствовала в пикантной съемке

Актриса Мирослава Карпович рассказала о своей неожиданной привычке и поделилась соблазнительными кадрами в своем Telegram-канале. На фотографиях звезда, предположительно, позирует без нижнего белья. На данные мысли подталкивает и подпись к фотографии. 

"С верхом разобралась, вопрос с низом оставила на рассмотрение", – игриво написала Мирослава. 

На черно-белых пикантных кадрах актриса предстала одновременно в нежном и соблазнительном образе. Ноги звезда "Папиных дочек" скрестила прямо возле интимного места, так что сложно понять, надето ли что-то снизу. Фотографии Карпович дополнила текстом о том, что она любит ходить без штанов. 

Актриса написала, что часто забывает надевать низ. Она отметила, что на улицу без брюк, конечно, не выходит, но когда есть возможность, она не закрывает свою нижнюю часть тела. 

"Мне нравится, когда тело дышит", – разоткровенничалась Мирослава Карпович. 

Поклонники оценили соблазнительные кадры актрисы и назвали звезду "Папиных дочек" русской красавицей. 

Напомним, что актриса состояла в отношениях с Павлом Прилучным, однако последнее время общественность стала сомневаться в том, что пара до сих пор вместе. В феврале ходили слухи, что актер помирился с бывшей супругой Агатой Муцениеце. Поклонники даже решили, что они собираются снова пожениться. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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