Вокруг персоны Примадонны разгораются все новые скандалы

Спешный отъезд знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой вместе со всем семейством за рубеж после старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса наделал много шума. Некоторые считают, что Примадонна предала родное государство и весьма негативно отзываются о ней. При этом, по мнению известного продюсера Дмитрия Ашурова, особенно ярые недоброжелатели могут серьезно подпортить жизнь Алле Борисовне.



Продюсер обратил внимание на облетевшую все интернет-пространство новость о том, что Пугачева зарегистрировала торговую марку "Примадонна" якобы для того, чтобы начать торговлю оружием. Впрочем, некоторые отмечают, что бренд был зарегистрирован давно и ни о какой торговле оружием речь не идет.

В то же время Ашуров больше беспокоится о том, кто распространяет такие леденящую душу слухи.

"Есть провокаторы, которые, возможно, хотя очернить ее имя", – отметил продюсер.

Ашуров убежден, что некие недоброжелатели готовы приложить максимальные усилия для того, чтобы подпортить жизнь знаменитой российской певице. По мнению Дмитрия, Алле Борисовне нужно быть максимально осмотрительной, над ней может нависать серьезная угроза.

К слову, недавно был назван размер пенсии Пугачевой в Израиле.