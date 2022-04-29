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В случае, если Алла Пугачева получит гражданство Израиля, то она сможет претендовать минимальную пенсию в стране. Об этом рассказал адвокат Андрей Князев в беседе с порталом BLITZ+.
Сейчас, по его словам, артистка получает в России 46 тысяч рублей. К ним в перспективе могут добавиться еще 1 150 долларов – около 83 тыс рублей.
"Пенсия будет выплачиваться в полном объеме: и израильская, если она на нее подаст, и российская", – отметил он.
Адвокат отметил, что на такой размер выплат может рассчитывать любой эмигрант в Израиле – она предоставляется всем вне зависимости от трудового стажа.
Однако, как заявляют близкие друзья Пугачевой, эмигрировать артистка не собирается. Возвращение в Россию она планирует осенью.
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