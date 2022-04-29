Назван размер пенсии Пугачевой в Израиле

Назван размер пенсии Пугачевой в Израиле
Фото: Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Российских выплат артистка не лишится

В случае, если Алла Пугачева получит гражданство Израиля, то она сможет претендовать минимальную пенсию в стране. Об этом рассказал адвокат Андрей Князев в беседе с порталом BLITZ+.

Сейчас, по его словам, артистка получает в России 46 тысяч рублей. К ним в перспективе могут добавиться еще 1 150 долларов – около 83 тыс рублей.

"Пенсия будет выплачиваться в полном объеме: и израильская, если она на нее подаст, и российская", – отметил он.

Адвокат отметил, что на такой размер выплат может рассчитывать любой эмигрант в Израиле – она предоставляется всем вне зависимости от трудового стажа. 

Однако, как заявляют близкие друзья Пугачевой, эмигрировать артистка не собирается. Возвращение в Россию она планирует осенью.

Телеведущий Андрей Норкин полагает, что всех звезд, которые уехали из России после начала спецоперации, в случае возвращения народ не простит.

Ранее перед домом Пугачевой и Галкина в Грязи появился символ Z. Его написали на памятном дереве с красными лентами.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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