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Звездная актриса Лариса Гузеева неожиданно выложила в социальных сетях необычное фото: телеведущая программы "Давай поженимся" на Первом канале опубликовала снимок неизвестной дамы.
Лариса уточнила, что на фотоколлаже изображены две, как капли воды похожие друг на друга девушки: первая – сама Лариса, а вторая – незнакомка, имя которой не раскрывается.
Хотя сама Гузеева уточнила, что желает узнать имя женщины, которая так похожа на нее внешне. По этой причине она и решила обратиться за помощью к подписчикам. В социальных сетях, объяснила Лариса, многие выдают неизвестную даму за нее.
"В Сети ее выдают за меня. Прошу помочь. Буду очень рада продолжению истории", – высказалась артистка в своем телеграм-канале.
Ранее Лариса неожиданно призналась поклонникам, как ей приходилось принимать знаки внимания от незнакомки, посылавшей одно время ей подарки в гримерку уже во времена "Давай поженимся". Спустя некоторое время, однако, та решила охладить пыл и перестала давать о себе знать.
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