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Практически все передачи развлекательного характера исчезли из сетки вещания. Вместо этого Первый канал сделал упор на общественно-политические ток-шоу. Однако многим зрителям интересно, когда вернется "Давай поженимся".
Оказывается, бессменные ведущие шоу Лариса Гузеева и Роза Сябитова сейчас в длительном творческом отпуске. Вот уже два с лишним месяца обе не появляются в эфире. Сябитова осталась в столице – занимается собственным бизнесом, следит за огородом и поддерживает беременную дочку.
"Пока у меня временный отпуск", – сообщила телесваха.
У Розы появилось немало свободного времени – она ходит на интервью для YouTube-каналов. А вот Гузеева, отмечает источник, отдыхает сейчас в Болгарии, где у нее имеется собственная недвижимость. Там телеведущая восстанавливается после ковида, который нелегко перенесла в прошлом году.
Однако точной даты возвращения в телеэфир не знает никто – многим лишь остается надеяться, что случится это к концу августа, когда телепроекты возвращаются "из отпуска".
Лариса активно общается с подписчиками в социальных сетях. Недавно Гузеева выложила фото таинственной девушки, с которой у нее имеется невероятное сходство. Звезда попросила поклонников найти незнакомку – ведь многие ошибочно выдают даму за саму Ларису.
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