Знаменитость переживает, что его неправильно поняли

Известный эстрадный исполнитель, народный артист РСФСР Лев Лещенко вылетел из России на днях, не на шутку встревожив своих верных поклонников. В социальных сетях даже появилась фотография, под которой подписано, что артист уже за пределами своей Родины.

Позднее же сам Лев Валерьянович решил расставить все точки над i, уточнив, что вовсе не собирается жить за пределами России. Оказывается, Лещенко летал к своему другу – бывшему премьеру одной страны, у которого был день рождения. Посиделки прошли тихо и быстро – ни о какой миграции речи и нет.

"Сейчас уже говорят, что я собираюсь там остаться. Нет, я оформляю документы, чтобы улететь с Байконура на Марс. Казахи уже договорились! Но это глупость, вы же понимаете", – заявил с юмором артист журналистам, проясняя ситуацию.



Как пишут средства массовой информации, исполнитель находится в Казахстане, а в Алматы у него ожидаются гастроли.

В Казахстане же артист успел перефотографироваться с посетителями в одном из местных центров обслуживания населения – СМИ выяснили, что Лещенко оформлял в республике банковский счет.