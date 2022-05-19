"Развелось гламура": Газманов проехался по российской эстраде

"Развелось гламура": Газманов проехался по российской эстраде
Олег Газманов. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Стране нужны новые таланты, уверен артист

Популярный российский исполнитель Олег Газманов заявил, что Родине нужно больше песен, поднимающих дух. А многие таланты, способные на такое творчество, не могут заявить о себе – из-за отсутствия ресурсов в начале карьеры.

Артист считает, что население страдает от засилья совершенно бесполезных музыкантов, в творчестве которых отсутствует жизнеутверждение. А сейчас такие песни народу крайне необходимы.

"Сколько же в России гламура развелось? И народ видит! Надо что-то менять", – заявил Олег.

Исполнитель хита "Рожденный в СССР" заявил, что население в России всегда объединялось в момент проблем. И сейчас как раз настало то самое время.

"Необходимо сохранять русскую культуру – не перепевать созданное на Западе. А то всегда будем хуже их", – высказался музыкант.

А не так давно Газманова объявили в международный розыск, о чем сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Та заявила, что причиной стала публичная поддержка по специальной военной операции российских войск. Киев даже вынес музыканту заочный арест.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей