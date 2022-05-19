Стране нужны новые таланты, уверен артист

Популярный российский исполнитель Олег Газманов заявил, что Родине нужно больше песен, поднимающих дух. А многие таланты, способные на такое творчество, не могут заявить о себе – из-за отсутствия ресурсов в начале карьеры.

Артист считает, что население страдает от засилья совершенно бесполезных музыкантов, в творчестве которых отсутствует жизнеутверждение. А сейчас такие песни народу крайне необходимы.

"Сколько же в России гламура развелось? И народ видит! Надо что-то менять", – заявил Олег.

Исполнитель хита "Рожденный в СССР" заявил, что население в России всегда объединялось в момент проблем. И сейчас как раз настало то самое время.

"Необходимо сохранять русскую культуру – не перепевать созданное на Западе. А то всегда будем хуже их", – высказался музыкант.

А не так давно Газманова объявили в международный розыск, о чем сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Та заявила, что причиной стала публичная поддержка по специальной военной операции российских войск. Киев даже вынес музыканту заочный арест.