Звезде пришлось потрудиться для теледоктора

Известная российская юмористка Наталья Краснова рассказала о неожиданном звонке знаменитой телеведущей Елены Малышевой. Оказалось, однажды доктору с голубого экрана потребовалась помощь популярной стендаперши. Как призналась Краснова, этот опыт взаимодействия со знаменитостью оставил у нее не самые радужные впечатления.



Выяснилось, что Малышева искала автора для песни. Краснова оказалась среди претендентов на подготовку текста.

"Надо было написать песню на какое-то ее мероприятия веселое, где там яички в костюме ануса", – рассказывает Краснова.

В итоге звездная юмористка решила взяться за эту работу и подготовила композицию для Малышевой. Наталья передала плоды своего творчества Елене, и после этого они больше никогда не общались.

Краснова отметила, что Малышева оказалась не в восторге от предложенной комедианткой композиции. Наталья рассказала, что подготовила для Малышевой нечто "благородное", однако той композиция показалась "безнравственной". На этом сотрудничество двух звезд схлопнулось.

К слову, недавно появилась информация о том, что Малышева вместе с супругом покинула Россию.