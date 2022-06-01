Лолита окончательно разочаровалась в замужестве

Лолита окончательно разочаровалась в замужестве
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Спешить никуда не нужно, уверена звезда

Лолита Милявская никогда не кривит душой и шокирует публику откровениями о личной жизни. В этот раз обошлось без эпатажа и громких заявлений – звезда просто призналась, что влюблена. Сердце певицы покорил некий бизнесмен по имени Роман, который младше своей половинки на восемь лет.

Личная жизнь, объяснила Милявская – "впервые очень личная". Звезда в отношениях с умным человеком, которого не желает "светить". Роман окружил звезду заботой и вниманием, приходит на концерты, оплачивает заграничные поездки и заваливает ее подарками. 

Паспорт у Милявской, правда, устал от постоянных штампов – исполнительница считает, что с браком нужно повременить. Сначала просто пожить друг с другом в быту и привыкнуть к характеру половинки. А потом все будет видно.

"Фактически я не знаю даже, имеет ли это смысл. Я не ставлю рекорды", – призналась звезда.

А не так давно мы рассказывали, как Милявская решила пооткровенничать перед поклонниками на одном шоу и осталась без юбки на радость фанатам – сначала с напускной скромностью принимала букеты от публики, а затем заявила, что пора бы устроить шоу.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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