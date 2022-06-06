"Я с них все попрошу": Газманов собрался судиться с властями Латвии

"Я с них все попрошу": Газманов собрался судиться с властями Латвии
Олег Газманов. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Артист обещает взыскать средства за моральный ущерб

Звездный исполнитель Олег Газманов дал интервью журналистам в преддверии Дня России – патриот Родины поведал о своих личных делах, которые, так или иначе, изменились под влиянием текущих событий в мире.

Исполнитель хита "Рожден в СССР" решил прояснить ситуацию с его квартирой в столице Латвии. Свое жилье в Риге Олег не навещал последние восемь лет – местные власти ему попросту запретили это делать.

Артист не понимает логики рижской администрации – ведь, чтобы избавиться от жилья в Риге, он должен продать квартиру кому-то. Однако в стране ему запрещена любая деятельность, связанная с финансами. Хотя коммуналку Олег продолжает оплачивать.

Газманов пообещал истребовать моральный ущерб после того, как все утрясется. И на полученные средства построить себе виллу.

"Я с них все попрошу", – пообещал артист.

А не так давно артист проехался по современной отечественной эстраде, заявив, что те ни на что не способны – а ведь стране жизненно необходимые воодушевляющие песни, которые бы поднимали каждому жителю необъятной России дух.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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