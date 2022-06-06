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Звездный исполнитель Олег Газманов дал интервью журналистам в преддверии Дня России – патриот Родины поведал о своих личных делах, которые, так или иначе, изменились под влиянием текущих событий в мире.
Исполнитель хита "Рожден в СССР" решил прояснить ситуацию с его квартирой в столице Латвии. Свое жилье в Риге Олег не навещал последние восемь лет – местные власти ему попросту запретили это делать.
Артист не понимает логики рижской администрации – ведь, чтобы избавиться от жилья в Риге, он должен продать квартиру кому-то. Однако в стране ему запрещена любая деятельность, связанная с финансами. Хотя коммуналку Олег продолжает оплачивать.
Газманов пообещал истребовать моральный ущерб после того, как все утрясется. И на полученные средства построить себе виллу.
"Я с них все попрошу", – пообещал артист.
А не так давно артист проехался по современной отечественной эстраде, заявив, что те ни на что не способны – а ведь стране жизненно необходимые воодушевляющие песни, которые бы поднимали каждому жителю необъятной России дух.
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