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Любопытная информация появилась в социальных сетях. Известный журналист Роман Супер утверждает, что в ближайшее время "Первый канал" может выпустить разоблачающий документальный фильм о сбежавшей в Израиль примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой.
По информации журналиста, в этой киноленте звезда предстанет в далеко не самом лучшем свете. При этом Роман очень негодует, что уже несколько месяцев проживающую в другой стране артистку покажут "предательницей Родины". Журналист также утверждает, что некие злые силы пытаются воздействовать на руководство "Первого канала" для того, чтобы этот фильм был пущен в эфир.
Никакой официальной информации по этому поводу нет, появится ли документальная кинолента в эфире первой кнопки, пока неизвестно.
Стоит отметить, что Алла Борисовна никак не высказывается о действиях российских властей, в отличие от ее супруга Максима Галкина. Однако обидные оскорбления в адрес примадонны ее все же задевают. Недавно певица резко ответила на скандальный инцидент с надписью на Останкинской телебашне.
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