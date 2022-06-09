"Первый канал" готовит удар по беглянке Пугачевой – соцсети

"Первый канал" готовит удар по беглянке Пугачевой – соцсети
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Об артистке планируют снять документальный фильм

Любопытная информация появилась в социальных сетях. Известный журналист Роман Супер утверждает, что в ближайшее время "Первый канал" может выпустить разоблачающий документальный фильм о сбежавшей в Израиль примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой.

По информации журналиста, в этой киноленте звезда предстанет в далеко не самом лучшем свете. При этом Роман очень негодует, что уже несколько месяцев проживающую в другой стране артистку покажут "предательницей Родины". Журналист также утверждает, что некие злые силы пытаются воздействовать на руководство "Первого канала" для того, чтобы этот фильм был пущен в эфир.

Никакой официальной информации по этому поводу нет, появится ли документальная кинолента в эфире первой кнопки, пока неизвестно.

Стоит отметить, что Алла Борисовна никак не высказывается о действиях российских властей, в отличие от ее супруга Максима Галкина. Однако обидные оскорбления в адрес примадонны ее все же задевают. Недавно певица резко ответила на скандальный инцидент с надписью на Останкинской телебашне.

Источник: Telegram • Требует проверки
новости партнеров
По теме

Украинская артиллерия ударила по центру Донецка

Под обстрел попал район дома правительства ДНР

Киев выставил Западу резкий ультиматум по вывозу зерна

Обеспечивать выход груза украинская сторона отказывается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей