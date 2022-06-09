Об артистке планируют снять документальный фильм

Любопытная информация появилась в социальных сетях. Известный журналист Роман Супер утверждает, что в ближайшее время "Первый канал" может выпустить разоблачающий документальный фильм о сбежавшей в Израиль примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой.



По информации журналиста, в этой киноленте звезда предстанет в далеко не самом лучшем свете. При этом Роман очень негодует, что уже несколько месяцев проживающую в другой стране артистку покажут "предательницей Родины". Журналист также утверждает, что некие злые силы пытаются воздействовать на руководство "Первого канала" для того, чтобы этот фильм был пущен в эфир.

Никакой официальной информации по этому поводу нет, появится ли документальная кинолента в эфире первой кнопки, пока неизвестно.

Стоит отметить, что Алла Борисовна никак не высказывается о действиях российских властей, в отличие от ее супруга Максима Галкина. Однако обидные оскорбления в адрес примадонны ее все же задевают. Недавно певица резко ответила на скандальный инцидент с надписью на Останкинской телебашне.