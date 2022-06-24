Исполнитель устал бороться за жизнь, утверждает журналист

Скандальный шоумен Отар Кушанашвили заявил, что тяжелобольной Борис Моисеев якобы находится чуть ли не при смерти. Вот уже долгие годы артист лежит в парализованном состоянии и каждый день прощается с жизнью, утверждает журналист.

Ведущий заявил, что Борис уже "молит старуху с косой", чтобы та поскорее явилась и забрала его из этого несчастного мира, где артист чувствует себя таким немощным.

"Нет никакого смысла в том, чтобы он был в списке", – безжалостно подытожил 52-летний Кушанашвили.

Напомним, исполнитель хита "Голубая луна" пережил инсульт еще двенадцать лет назад. Но судьба была жестока: спустя какие-то пять лет звездного артиста настиг уже второй. Из-за этого он не может пошевелить левой рукой и верхней губой. Всеми делами Бориса, утверждают журналисты, заправляет его директор Сергей Горох, которого кое-кто позднее начал обвинять в присвоении имущества Моисеева.

Кстати, сам Горох недавно заявлял, что артист захотел уехать в Латвию. Правда, пока что у него с этим небольшие проблемы, решить которые в обозримом будущем не получится.