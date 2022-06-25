В белом мини: постройневшая Пугачева сверкнула оголенными бедрами

В белом мини: постройневшая Пугачева сверкнула оголенными бедрами
Алла Пугачева. Фото: Moscow Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
73-летняя артистка выглядит великолепно

В последнее время внимание общественности к семейству примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и знаменитого комика Максима Галкина резко возросло. Поведение звездной четы бурно обсуждают на фоне антироссийских настроений, которые активно пропагандирует Максим. Судя по всему, Алла Борисовна не сильно унывает из-за сложившейся ситуации – свежая фотография показала, как Пугачева похорошела на отдыхе в теплом Израиле.

Пикантным кадром супруги решил поделиться оскандалившийся юморист. На свежем кадре исполнительница нашумевших хитов "Миллион алых роз", "Арлекино", "Сильная женщина", "Позови меня с собой" и других предстала в смелом летнем наряде.

Алла Борисовна позирует в белом костюме, который состоит из экстремально коротких шортиков и легкой футболки. Знаменитость накинула сверху летний белый пиджак, образ дополнили модные белые кеды. Мини-шорты открыли поклонникам стройные ноги 73-летней знаменитости. Стоит отметить, что внешний вид артистки вызывает восхищение, разумеется, если снимок не подвергся мощной фотообработке.

Напомним, недавно огромный резонанс вызвало заявление журналистки Маргариты Симоньян о том, что Галкин прикрывается Пугачевой, а на самом деле отдает предпочтение мужчинам. Любопытно, что несколько дней назад этому скандальному разоблачению нашлось подтверждение.

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