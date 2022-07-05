Она шла с неизвестным за руку

В начале мая в суд поступило заявление о Алишера Усманова о рассторжении брака с прославленным тренером Ириной Винер. Официальные причины общественности не озвучивали, до этого супруги прожили вместе порядка 45 лет, хотя в последнее время у каждого было собственное жилье.

Как пишет "Экспресс Газета", многие полагали, что после развода и без того не частая гостья светских мероприятий Винер появится на публике, однако не так давно ее заметили на Московской неделе моды в компании молодого и статного мужчины.

По данным издания, тренер выглядела отлично – на ней был роскошный светлый костюм, дополненный различными изысканными украшениями. Со своим спутником она ходила за руку.

Кем именно является мужчина – неизвестно. СМИ предположили, что, вероятно, он мог быть ее охранником.

Развод между бизнесменом и тренером может пройти без дележки совместно нажитого – каждый из супругов останется при своем имуществе. При жизни Усманов и Винер успели приобрести несколько элитных домов в России и за границей, яхты и автомобили.