После развода Винер появилась на публике с новым мужчиной - СМИ

После развода Винер появилась на публике с новым мужчиной - СМИ
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Она шла с неизвестным за руку

В начале мая в суд поступило заявление о Алишера Усманова о рассторжении брака с прославленным тренером Ириной Винер. Официальные причины общественности не озвучивали, до этого супруги прожили вместе порядка 45 лет, хотя в последнее время у каждого было собственное жилье. 

Как пишет "Экспресс Газета", многие полагали, что после развода и без того не частая гостья светских мероприятий Винер появится на публике, однако не так давно ее заметили на Московской неделе моды в компании молодого и статного мужчины. 

По данным издания, тренер выглядела отлично – на ней был роскошный светлый костюм, дополненный различными изысканными украшениями. Со своим спутником она ходила за руку. 

Кем именно является мужчина – неизвестно. СМИ предположили, что, вероятно, он мог быть ее охранником. 

Развод между бизнесменом и тренером может пройти без дележки совместно нажитого – каждый из супругов останется при своем имуществе. При жизни Усманов и Винер успели приобрести несколько элитных домов в России и за границей, яхты и автомобили. 

Источник: Экспресс Газета • Требует проверки
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