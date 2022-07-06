Развод Винер и Усманова отменяется

Развод Винер и Усманова отменяется
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Производство по делу остановлено

Бизнесмен Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с тренером Ириной Винер. Об этом сообщает РИА "Новости". 

После обращения олигарха производство по делу остановили, заявил мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве. 

Первое заседание по разводу состоялось месяц назад – ни одна из сторон лично на процессе не присутствовала, их интересы представляли адвокаты. 

Известно, что у Винер и Усманова нет общих детей, поэтому осуществить развод они могли через ЗАГС. Обращение в суд требуется в том случае, если одна из сторон не дает своего согласия. 

Ранее Ирину Винер заметили на светском мероприятии в компании мужчины.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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