Производство по делу остановлено

Бизнесмен Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с тренером Ириной Винер. Об этом сообщает РИА "Новости".

После обращения олигарха производство по делу остановили, заявил мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве.

Первое заседание по разводу состоялось месяц назад – ни одна из сторон лично на процессе не присутствовала, их интересы представляли адвокаты.

Известно, что у Винер и Усманова нет общих детей, поэтому осуществить развод они могли через ЗАГС. Обращение в суд требуется в том случае, если одна из сторон не дает своего согласия.

Ранее Ирину Винер заметили на светском мероприятии в компании мужчины.