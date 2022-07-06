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Бизнесмен Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с тренером Ириной Винер. Об этом сообщает РИА "Новости".
После обращения олигарха производство по делу остановили, заявил мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве.
Первое заседание по разводу состоялось месяц назад – ни одна из сторон лично на процессе не присутствовала, их интересы представляли адвокаты.
Известно, что у Винер и Усманова нет общих детей, поэтому осуществить развод они могли через ЗАГС. Обращение в суд требуется в том случае, если одна из сторон не дает своего согласия.
Ранее Ирину Винер заметили на светском мероприятии в компании мужчины.
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