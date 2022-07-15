Звезда не стала ничего скрывать

Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле, как недавно выяснилось, оказалась в долгах перед государством. Супруг артистки Андрей Латковский заявил, что та могла быть банально не в курсе о проблемах собственного бизнеса.



А недавно сама Лайма прокомментировала ситуацию, подтвердив, что не слишком хорошо считает – не знает точно, кому и в каком размере задолжала средства, и кто находится в списке ее должников. У Вайкуле этим занимаются финансовые специалисты.

Впрочем, звезда не стала отрицать, что с делами не все так гладко.

"У каждого бизнеса бывают взлеты и падения. А как еще могло быть у артистов в трехлетний период вынужденной безработицы?" – рассуждает Лайма.



Популярный фестиваль Вайкуле, который проходит ежегодно в Юрмале, переносится уже третий год. И первые два года причина была в пандемии.

А недавно мы рассказывали, что Лайма отправилась в Соединенные Штаты – по личным причинам, не связанным с бизнесом.