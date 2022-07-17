Редкие волосы и лишний вес: Вайкуле "при смерти" засняли на видео в Европе

Редкие волосы и лишний вес: Вайкуле "при смерти" засняли на видео в Европе
Фото: Anton Mukhametchin/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость выглядела слишком бодро для лечения от онкологической болезни

Последние месяцы ходят слухи, что Лайма Вайкуле борется с рецидивом рака. Для этого артистка летала в США на лечение, но оно якобы не дало нужного результата – прибалтийская певица, по сообщениям источников из ее окружения, находится буквально при смерти. 

Поговаривали, что именно ради своей давней подруги Алла Пугачева и приехала в Юрмалу – она хотела провести мгновения с Вайкуле в непростой для нее период.

Тем не менее, сведения о состоянии здоровья артистки не подтвердились. Ее заметили в добром здравии на корпоративе в Монако. Во время исполнения песни "Акапулько" Вайкуле пела вживую, пританцовывая вместе со своим коллективом. Кадры опубликовала Виктория Боня, передает "Экспресс Газета".

За последнее время певица немного изменилась – сделала новую прическу и укладку с "мокрым эффектом", из-за чего волосы выглядят более редкими, чем обычно. Для выхода в свет Вайкуле выбрала мешковатую одежду, однако было заметно, что вечно стройная 68-летняя артистка немного увеличилась в бедрах.

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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