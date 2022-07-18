Восстанавливается после операции: странное поведение Пугачевой объяснила медик

Восстанавливается после операции: странное поведение Пугачевой объяснила медик
Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Примадонна не просто так прячет лицо

После отъезда из России Примадонна стала изредко выкладывать новые фото. Теперь Аллу можно заметить в компании с супругом или на кадрах удачливых поклонников, которых, как оказалось, по миру просто пруд пруди. Однако Пугачева скрывает лицо шляпками и темными очками.

Недавно Алла Борисовна тоже спрятала лицо от папарацци. Но кое-что снять удалось. Да так, что народ ахнул – мол, звезда уже не торт: морщины, впадины...

Правда, эксперты не спешат разделять критику обывателя: Примадонне 73 года, и для своих лет она прекрасна. Дерматолог-косметолог Ирина Нельга считает, что лицо у Аллы вполне хорошее. Увы, возраст не перечеркнуть. У Пугачевой тот случай, когда с годами лицо "опускается вниз".

"Присмотритесь: довольно дряблая кожа с избыками ткани. Видимо, делала втяжение кожи на щеках, раз успешно все убирает", – высказалась специлист.

Дерматолог считает, что пока Примадонна находится на реабилитационном периоде. Потому и прячется от поклонников и журналистов.

Недавно в не самом лучшем, на взгляд поклонников, состоянии засняли Лайму Вайкуле в Европе.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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