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После отъезда из России Примадонна стала изредко выкладывать новые фото. Теперь Аллу можно заметить в компании с супругом или на кадрах удачливых поклонников, которых, как оказалось, по миру просто пруд пруди. Однако Пугачева скрывает лицо шляпками и темными очками.
Недавно Алла Борисовна тоже спрятала лицо от папарацци. Но кое-что снять удалось. Да так, что народ ахнул – мол, звезда уже не торт: морщины, впадины...
Правда, эксперты не спешат разделять критику обывателя: Примадонне 73 года, и для своих лет она прекрасна. Дерматолог-косметолог Ирина Нельга считает, что лицо у Аллы вполне хорошее. Увы, возраст не перечеркнуть. У Пугачевой тот случай, когда с годами лицо "опускается вниз".
"Присмотритесь: довольно дряблая кожа с избыками ткани. Видимо, делала втяжение кожи на щеках, раз успешно все убирает", – высказалась специлист.
Дерматолог считает, что пока Примадонна находится на реабилитационном периоде. Потому и прячется от поклонников и журналистов.
Недавно в не самом лучшем, на взгляд поклонников, состоянии засняли Лайму Вайкуле в Европе.
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