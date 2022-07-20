Звезда на грани жизни и смерти

Больше тридцати лет назад Лайма Вайкуле получила весьма выгодное предложение: на закате существования Советского Союза с ней связались продюсеры из США и предложили контракт. Та долго не колебалась и улетела за океан. Но после переезда оказалось, что у певицы рак груди.

В тот момент звезда находилась на грани джизни и смерти. В Штатах ее оперировали – именно тогда Лайма стала верующим человеком. А спустя 33 года появились слухи, что болезнь вновь дала о себе знать: Вайкула снова приходится бороться за жизнь. Получается, не зря волновались поклонники, увидевшие страшные снимки.

Близкое окружение артистки подтвердило информацию: у Вайкуле рецидив. Буквально недавно она вернулась из Штатов, куда летала на плановое обследование.

Непонятно, из-за чего вернулась болезень. Медики предполагают, что рецидив возник из-за омолаживающих инъекций, который и спровоцировали развитие онкологического заболевания.