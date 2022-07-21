Брак затрещал по швам

Девять лет назад украинская испольнительница Эрика Герцег принимала участие в телепроекте "Хочу в "ВИА Гру" и стала успешной победительницей шоу – в итоге стала одной из солисток знаменитого музыкального трио. Долгие годы ходили слухи, будто у нее любовный роман с Константином Меладзе, который продюсировал группу – якобы из-за этой истории звезда и покинула коллектив.

Вера Брежнева тогда же удалила совместные фото с Меладзе из соцсетей а Эрика рассказывала, что у нее есть мужчина – и это не Константин. С Меладзе ее связывала лишь работа.

А блогер Любовь Терлецкая уверена, что Эрика вполне могла испытывать обоюдно к Меладзе чувства. Ведь в нулевые годы Брежнева сама увела его из семьи. У Герцег был тогда сильный акцент – снималась даже для Playboy. Вера же до всей этой истории сама прекрасно относилась к Эрике.

"Они оказались грани. Костя сразу же расплывался в улыбке, cтоило Эрике выйти с песней. Ну что тут можно сказать – она весьма красивая и миловидная дама", – рассказала блогер.

Хотя ранее мы рассказывали, что брак Меладзе и Брежневой дал трещину из-за политики.