Брежнева и Меладзе оказались на грани развода из-за экс-солистки "Виа Гры" - СМИ

Брежнева и Меладзе оказались на грани развода из-за экс-солистки "Виа Гры" - СМИ
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Брак затрещал по швам

Девять лет назад украинская испольнительница Эрика Герцег принимала участие в телепроекте "Хочу в "ВИА Гру" и стала успешной победительницей шоу – в итоге стала одной из солисток знаменитого музыкального трио. Долгие годы ходили слухи, будто у нее любовный роман с Константином Меладзе, который продюсировал группу – якобы из-за этой истории звезда и покинула коллектив.

Вера Брежнева тогда же удалила совместные фото с Меладзе из соцсетей а Эрика рассказывала, что у нее есть мужчина – и это не Константин. С Меладзе ее связывала лишь работа.

А блогер Любовь Терлецкая уверена, что Эрика вполне могла испытывать обоюдно к Меладзе чувства. Ведь в нулевые годы Брежнева сама увела его из семьи. У Герцег был тогда сильный акцент – снималась даже для Playboy. Вера же до всей этой истории сама прекрасно относилась к Эрике.

"Они оказались грани. Костя сразу же расплывался в улыбке, cтоило Эрике выйти с песней. Ну что тут можно сказать – она весьма красивая и миловидная дама", – рассказала блогер.

Хотя ранее мы рассказывали, что брак Меладзе и Брежневой дал трещину из-за политики.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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