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Супруга народного артиста России Олега Газманова Марина решила пресечь всякие слухи о разводе, заявив, что все у нее с мужем замечательно. А поводом стал один ролик, на котором она пляшет с молодым педагогом, забывшись в жарком танце – поклонники решили, что это неспроста, и Марина разводится с Олегом.
Женщина заявила, что с мужем у нее все прекрасно – и в 71 год он еще ого-го. Да и сама супруга не отстает – в общем, дарят друг другу бесконечную любовь и ласки.
"Он до сих пор мегаплодовит. Имею сексуальную фигуру, не была замечена ни в каких флиртах и изменах!" - высказалась Марина.
Вообще, считает Марина, с такой образцовой пары, как она с мужем, людям надо брать пример. А те занимаются полным безобразием – порочат все чистое и светлое.
Олег ранее грозился судиться с властями Латвии – те запретили ему въезд. А у него в Риге, между прочим, имеется квартира.
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