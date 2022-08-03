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Известный журналист, публицист Михаил Шахназаров прокомментировал недавний скандал вокруг исполнительницы Лаймы Вайкуле, которая вышла на сцену в городе Паланг и продемонстрировала публике флаг Украины.
Местная публика обрадовалась поступку звезды, которая также включилась (хоть и довольно поздно) в "парад солидарности" европейских государств. Однако россиян, конечно же, такой поступок не обрадовал. Ведь долгие годы Лайма зарабатывала на территории РФ.
Шахназаров отметил, что звезда, в принципе, не испытывает ни к какой стране патриотических чувств – да и к России, которая ей нужна для работы. И к публике у Лаймы отношение сугубо материальное, передает "Пятый канал".
"Я вовсе не удивлен. Россия была для нее прилавком", – высказался публицист на своей странице в социальных сетях.
Вайкуле в последние недели является одной из наиболее обсуждаемых персон в российских медиа: после слухов о том, что у латвийской исполнительницы диагностировали рак, в Юрмале увидели Аллу Пугачеву, которая приехала туда морально поддержать подругу. А затем в Сети появились страшные фото с Вайкуле.
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